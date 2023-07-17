В ближайшее время Манчестер Юнайтед официально объявит о продлении соглашения с Рашфордом.

Манчестер Юнайтед сохранил своего лидера – "красные дьяволы" достигли договоренности с Маркусом Рашфордом по поводу нового контракта. Об этом пишет издание The Athletic.

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По данным источника, новый договор 25-летнего форварда будет действовать еще 5 лет – до лета 2028. Переговоры между клубом и представителем футболиста Дуэйном Мейнардом находятся на завершающей стадии.

Маркус играет за первую команду Манчестер Юнайтед с января 2016 года. Его нынешний контракт рассчитан до 30 июня 2024 года.

В предыдущем сезоне-2022/2023 Рашфорд провел за манкунианцев во всех турнирах 55 матчей, забил 30 голов, совершил 6 ассистов.

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