Английский защитник Манчестер Юнайтед Харри Магуайр намерен сменить клубную прописку – причиной такого желания футболиста стало решение Эрика Тен Хага отобрать капитанскую повязку у англичанина. Об этом пишет журналист Николо Скира.

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Главным претендентом на защитника называют лондонский Вест Хэм, который готов потратить солидные средства, чтобы подписать футболиста – "молотобойцы" планируют потратить часть денег с продажи Деклана Райса в Арсенал.

По сообщению нескольких английских СМИ, новым капитаном "красных дьяволов" станет португальский полузащитник команды Бруну Фернандеш.

Центральный защитник перешел в Манчестер Юнайтед из Лестер Сити за 80 миллионов фунтов стерлингов в 2019 году. В общей сложности Харри Магуайр отыграл за манкунианцев в 175 матчах, в которых забил семь голов и отдал пять результативных передач.

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