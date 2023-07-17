Найближчим часом Манчестер Юнайтед офіційно оголосить про продовження угоди з Рашфордом.

Манчестер Юнайтед зберіг свого лідера – "червоні дияволи" досягли домовленості з Маркусом Рашфордом щодо нового контракту. Про це пише видання The Athletic.

Магуайр визначився зі своїм майбутнім в Манчестер Юнайтед – Тег Хаг відібрав капітанську пов'язку у футболіста

За даними джерела, новий договір 25-річного форварда діятиме ще 5 років – до літа 2028. Переговори між клубом і його представником Дуейном Мейнардом перебувають на завершальній стадії.

Маркус грає за першу команду Манчестер Юнайтед із січня 2016 року. Його нинішній контракт розрахований до 30 червня 2024 року.

У попередньому сезоні-2022/2023 Рашфорд провів за манкуніанців у всіх турнірах 55 матчів, забив 30 голів, зробив 6 асистів.

Ярмоленку не варто брати приклад, аномалія Реброва – 7 гравців збірної, які після Європи поверталися догравати в Україну