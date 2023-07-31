Нападающий Аталанты Расмус Хёйлунд в ближайшее время должен присоединиться к Манчестер Юнайтед.

"Красные дьяволы" достигли договоренности с Аталантой по переходу Расмуса Хёйлунда, сообщает The Athletic.

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Переход датчанина обойдется Манчестер Юнайтед в 75 млн евро и еще 10 млн бонусами. Хёйлунд подпишет контракт с МЮ на 5 лет. Интересно, что продажа Расмуса станет рекордной для Аталанты – ранее бергамаски продали Кристиана Ромеро в Тоттенхэм за 50 млн евро.

К слову, 20-летний Хёйлунд провел за Аталанту 34 матча, в которых отметился 10 голами и 4 ассистами.

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