Нападающий Аталанты Расмус Хейлунд имеет сразу два предложения по продолжению карьеры.

ПСЖ предложил Аталанте 50 млн евро за нападающего Расмуса Хёйлунда, информирует The Athletic. Однако сам игрок уже окончательно определился, где желает продолжить свою карьеру - в Манчестер Юнайтед.

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В среду "красные дьяволы" сделали бергамаскам устное предложение в размере 50 млн евро + 10 млн евро в виде бонусов за форварда. Согласно инсайдеру Фабрицио Романо, английский клуб уже согласовал с датчанином условия личного контракта.

Сообщается, что МЮ сделает официальное предложение Аталанте по Хёйлунду на следующей неделе.

Paris Saint-Germain have made a €50million (£42.8m; $55.4m) bid for Atalanta forward Rasmus Hojlund.



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