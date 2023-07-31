"Червоні дияволи" досягли домовленості з Аталантою щодо переходу Расмуса Хьойлунда, повідомляє The Athletic.

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Перехід данця обійдеться Манчестер Юнайтед в 75 млн євро та ще 10 млн бонусами. Хьойлунд підпише контракт з МЮ на 5 років. Цікаво, що продаж Расмуса стане рекордним для Аталанти – раніше бергамаски продали Крістіана Ромеро в Тоттенхем за 50 млн євро.

До слова, 20-річний Хьойлунд провів за Аталанту 34 матчі, в яких відзначився 10 голами та 4 асистами.

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