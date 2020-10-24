Манчестер Юнайтед под руководством Сульшера давно закрепил за собой реноме грозы авторитетов. Норвежец умеет идеально подобрать тактику для игры вторым номером, благодаря чему регулярно обыгрывает топов. Последним это на себе почувствовал ПСЖ в Лиге чемпионов. Манкунианцы, кстати, стали первой командой в истории ЛЧ, которая дважды победила парижан на Парк де Пренс.

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Вспомнили мы это в контексте ожиданий от Челси. Летние приобретения Вернера, Хаверца и Зиеша просто требуют от Лэмпарда не просто хороших результатов. Фаны лондонцев ожидают от своей команды доминирования, яркой и результативной игры. Пока "синие" этого не показывают, и главный тренер команды оказался под давлением, что, впрочем, логично.

Возможно, именно слухи о возможной отставке заставили Лэмпарда сыграть осторожно. Челси неожиданно вышел играть гибридной схемой с тремя центральными защитниками. Расчет очевиден – лишить МЮ пространства для проведения быстрых атак. Но от этого пострадала зрелищность. Первый тайм был откровенно скучен. Действительно, команды не создали ни одного опасного момента.

Разве что рефери откровенно прозевал нарушение правил Магуара, который в собственной штрафной завалил Аспиликуэту и выиграл верховой мяч. Удивительно, что VAR тоже не предложил пересмотреть эпизод. А вот в менее очевидной ситуации у противоположных ворот игру приостановили. Канте ударил по ноге Рашфорда после того, как Маркус уже отдал пас. И здесь тоже не было пенальти.

Вторая половина стартовала во все том же стиле. Максимум осторожности – минимум креатива и обострения. Создавалось впечатление, что побеждать никто даже не собирается. На 58-й минуте Сульшер сделал знаковую замену. На поле появился Эдинсон Кавани. Это дебютное появление уругвайца в футболке МЮ, и он первым же касанием мог забивать, но попал в внешнюю сторону сетки ворот. Ответ прилетел молниеносно. Рис Джеймс с правого фланга вырезал навес во вратарскую. Магуайр снял мяч с головы Хаверца, но дальше прыгал Пулишич и почти замкнул, но все же немного не дотянулся.

Время шло, а победу добывать никто так и не собирался. То, что принято называть опасными моментами, возникало только после стандартов. Можно сказать, ничья стала логичным и закономерным результатом. Теперь у Челси 9 очков и шестое место, а МЮ остался на 15-й строчке, имея на 2 пункта меньше.\

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