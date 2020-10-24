Манчестер Юнайтед під керівництвом Сульшера давно закріпив за собою реноме грози авторитетів. Норвежець уміє ідеально підібрати тактику для гри другим номером, завдяки чому регулярно обігрує топів. Останнім це на собі відчув ПСЖ у Лізі чемпіонів. Манкуніанці, до речі, стали першою командою в історії ЛЧ, яка двічі перемогла парижан на Парк де Пренс.

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Згадали ми це в контексті очікувань від Челсі. Літні придбання Вернера, Хаверца та Зієша просто вимагають від Лемпарда не просто хороших результатів. Фани лондонців очікують від своєї команди домінування, яскравої та результативної гри. Поки "сині" цього не демонструють, і головний тренер команди опинився під тиском, що, зрештою, логічно.

Можливо, саме чутки про можливу відставку змусили Лемпарда зіграти обережно. Челсі несподівано вийшов грати гібридною схемою з трьома центральними захисниками. Розрахунок очевидний – позбавити МЮ простору для проведення швидких атак. Але від цього постраждала видовищність. Перший тайм був відверто нудний. Справді, команди не створили жодного небезпечного моменту.

Хіба рефері відверто прогавив порушення правил Магуара, який у власному штрафному завалив Аспілікуету і виграв верховий м'яч. Дивно, що VAR теж не запропонував переглянути епізод. А от у менш очевидній ситуації біля протилежних воріт гру призупинили. Канте вдарив по нозі Рашфорда після того, як Маркус уже віддав пас. І тут теж не було пенальті.

Друга половина стартувала у все тому ж стилі. Максимум обережності – мінімум креативу та загострення. Складалося враження, що перемагати ніхто навіть не збирається. На 58-й хвилині Сульшер зробив знакову заміну. На полі з'явився Едінсон Кавані. Це дебютна поява уругвайця у футболці МЮ, і він вже першим дотиком міг забивати, але поцілив у зовнішній бік сітки воріт. Відповідь прилетіла блискавично. Різ Джеймс з правого флангу вирізав навіс у воротарський. Магуайр зняв м'яч з голови Хаверца, але далі стрибав Пулішіч і майже замкнув, але все ж трохи не дотягнувся.

Час спливав, а перемогу здобувати ніхто так і не збирався. Те, що прийнято називати небезпечними моментами, виникало лише після стандартів. Можна сказати, нічия стала логічним і закономірним результатом. Тепер у Челсі 9 очок і шосте місце, а МЮ залишився на 15-й сходинці, маючи на 2 пункти менше.

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