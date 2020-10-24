Чемпионат Англии 2020/21, 6-й тур

Фулхэм – Кристал Пэлас – 1:2

Голы: Керни, 90+5 – Ридевальд, 8, Заха, 64

Удаление: Камара, 86 (Фулхэм)

Ливерпуль – Шеффилд Юнайтед – начало в 22:00

Фулхэм в родных стенах принимал Кристал Пэлас. "Орлы" открыли счет уже в начале матча. Заха отдал идеальную диагональ в штрафную на Ридевальда, который вышел один на один с голкипером и не упустил шанс. Больше интересных моментов в первом тайме не произошло и команды ушли на перерыв при минимальном преимуществе гостей.

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Во второй половине встречи "орлы" смогли закрепить преимущество. Таусенд отдал в штрафную на Батшуаи, который продлил на дальнюю штангу, где Заха ударом в практически пустые ворота замкнул. Под занавес встречи Камара грубо сфолил, за что получил прямую красную от рефери и оставил Фулхэм в меньшинстве. Несмотря на это, "дачники" и не думали сдаваться. На последних минутах компенсированного времени Керни сумел отквитать один гол, но чтобы отыграться уже было слишком поздно. В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу Кристал Пэлас – 1:2.

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