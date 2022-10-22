Манчестер Юнайтед готов был отпустить Роналду бесплатно еще летом, однако португальцем практически никто не интересовался, сообщает ESPN.

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Единственным клубом, который проявил интерес к Криштиану, был Аль-Хиляль из Саудовской Аравии. Любопытно, что даже клубы из Турции проигнорировали возможность подписать суперзвезду. Манчестер Юнайтед надеется, что удачное выступление Роналду на ЧМ-2022 поможет заинтересовать другие клубы. Идеальным вариантом будет полноценный трансфер зимой, но "красные дьяволы" могут согласиться отпустить Криша в аренду на вторую половину сезона, чтобы сэкономить на зарплате.

Напомним, Роналду отстранили от тренировок с первой командой из-за того, что он покинул Олд Траффорд до финального свистка в поединке с Тоттенхэмом. Всего в сезоне 2022/23 Криштиану сыграл 12 матчей во всех турнирах. В активе форварда 2 гола (1 – в АПЛ) и 1 ассист.

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