Манчестер Юнайтед був готовий відпустити Роналду безкоштовно ще влітку, проте португальцем практично ніхто не цікавився, повідомляє ESPN.

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Єдиним клубом, який проявив інтерес до Кріштіану, був Аль-Хіляль з Саудівської Аравії. Цікаво, що навіть клуби з Туреччини проігнорували можливість підписати суперзірку. Манчестер Юнайтед має надію, що вдалий виступ Роналду на ЧС-2022 допоможе зацікавити інші клуби. Ідеальним варіантом буде повноцінний трансфер взимку, але "червоні дияволи" можуть погодитись відпустити Кріша в оренду на другу половину сезону, аби зекономити на зарплаті.

Нагадаємо, Роналду відсторонили від тренувань з першою командою через те, що він покинув Олд Траффорд до фінального свистка у поєдинку з Тоттенхемом. Загалом, у сезоні 2022/23 Кріштіану зіграв 12 матчів у всіх турнірах. В активі форварда 2 голи (1 – в АПЛ) і 1 асист.

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