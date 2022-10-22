"Я вижу эту улыбку, эту харизму, этого мужчину, который приходит, обнимает и выполняеи каждое обещание. Который столько раз падал и поднимался. Который уважает отца и мать, своего близкого друга. В которого никто не верил, но он глотал образы других и построил то, чем может гордиться. Он столько всего выиграл и мог бы быть высокомерным, но никогда ничего не брал и только возвращал то, что обещал. Он вдохновляет и никогда не сдается.

Это мой брат, мой мальчишка, наш воин. Тот, кто ушел из дома со слезами и болью, которую знают только его близкие, тот, кто построил замок из камней, сделал музей для нескольких поколений, выполнил обещание, данное им, когда ему было всего 13 лет. Он столько сделал для своей матери и братьев. Все вокруг высмеивали его акцент и отца-алкоголика. Он покинул остров посреди океана с ярлыками слабого мальчика.

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Он никогда не опускал руки, был и остается благодарным, каким был в самом начале. И скромным. Он был и остается героем в жизни многих. Он тот, кто был рожден, чтобы сиять руками Бога, поэтому его не могут аннулировать те, кто никогда не был на его месте.

Он есть и будет историей... В Библии есть стихотворение, которое говорит: "Этот человек был предан определенной цели и предсказанию Бога, а ты с помощью злых людей убил его, прибив к кресту. Деяния Апостолов 2:23". Есть грешники, враги, судьи, которые не построили и третью часть того, что он построил. Они и есть камни. Они безбожны, повторяю, они – камни, из которых все и было выстроено. Это неотъемлемая часть его пути. Так всегда было, и это нормально. Все закончится только тогда, когда придет последнее дыхание, его и всех остальных. Надо ждать…" – написала Авейру в Instagram.

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