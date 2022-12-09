Правый защитник сборной Португалии и МЮ Диогу Далот в последнее время прекрасно себя проявляет.

Манчестер Юнайтед решил приложить все усилия, чтобы подписать новый контракт с Далотом, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Переговоры начнутся сразу после ЧМ-2022.

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Текущее соглашение с футболистом рассчитано до лета 2023-го с возможностью продления еще на год. Однако Далот показал поразительный прогресс и заинтересовал другие клубы. Это побудило МЮ предложить улучшенный контракт.

За последний год португалец стал основным правым защитником и полностью выиграл конкуренцию у Уан-Биссаки. Арона, кстати, планируют продать, подписав на подмену Далоту другого игрока.

В скандальном интервью Роналду выделил Далота среди игроков Манчестер Юнайтед. Сейчас футболисты вместе представляют сборную Португалии на чемпионате мира в Катаре.

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