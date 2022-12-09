Манчестер Юнайтед кине всі сили, щоб зберегти партнера Роналду
Правий захисник збірної Португалії та МЮ Діогу Далот останнім часом прекрасно себе проявляє.
Манчестер Юнайтед вирішив докласти всіх зусиль, щоб підписати новий контракт з Далотом, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо. Переговори розпочнуться відразу після ЧС-2022.
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Поточна угода з футболістом розрахована до літа 2023-го з можливістю продовження ще на рік. Однак Далот показав вражаючий прогрес і зацікавив інші клуби. Це спонукало МЮ запропонувати покращений контракт.
За останній рік португалець став основним правим захисником і повністю виграв конкуренцію у Ван-Біссаки. Арона, до речі, планують продати, підписавши на підміну Далоту іншого гравця.
У скандальному інтерв'ю Роналду виділив Далота серед гравців Манчестер Юнайтед. Зараз футболісти разом представляють збірну Португалії на чемпіонаті світу в Катарі.
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