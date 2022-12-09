Правий захисник збірної Португалії та МЮ Діогу Далот останнім часом прекрасно себе проявляє.

Манчестер Юнайтед вирішив докласти всіх зусиль, щоб підписати новий контракт з Далотом, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо. Переговори розпочнуться відразу після ЧС-2022.

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Поточна угода з футболістом розрахована до літа 2023-го з можливістю продовження ще на рік. Однак Далот показав вражаючий прогрес і зацікавив інші клуби. Це спонукало МЮ запропонувати покращений контракт.

За останній рік португалець став основним правим захисником і повністю виграв конкуренцію у Ван-Біссаки. Арона, до речі, планують продати, підписавши на підміну Далоту іншого гравця.

У скандальному інтерв'ю Роналду виділив Далота серед гравців Манчестер Юнайтед. Зараз футболісти разом представляють збірну Португалії на чемпіонаті світу в Катарі.

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