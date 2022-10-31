Хави поставил Барселоне главную задачу на зимнее трансферное окно – подписать правого защитника, сообщает AS. Эту позицию тренер считает слабым звеном своей команды.

Лидер Барселоны переехал фанатку и не скрылся – клуб быстро отреагировал

Приоритетным вариантом не усиление стал Диогу Далот. У португальца в конце сезона истекает контракт с Манчестер Юнайтед. Однако МЮ имеет опцию продления сотрудничества еще на год и, скорее всего, активирует ее. Далот под руководством Тен Хага закрепился у основе.

Барса летом не сумела пригласить Аспиликуэту и Менье, поэтому взяла дешевого Бельерина, который разочаровал. У Хави есть много вариантов на правый фланг, но все пожарные: Кунде и Араухо нужны в центре защиты, а номинальный хавбек Серхи Роберто не отвечает требованиям.