Хави хочет переманить в Барселону основного игрока МЮ – определен приоритет на зимнее окно
Правый защитник Манчестер Юнайтед Диогу Далот оказался в сфере интересов Барселоны, которая отчаянно пытается усилить фланг обороны.
Хави поставил Барселоне главную задачу на зимнее трансферное окно – подписать правого защитника, сообщает AS. Эту позицию тренер считает слабым звеном своей команды.
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Приоритетным вариантом не усиление стал Диогу Далот. У португальца в конце сезона истекает контракт с Манчестер Юнайтед. Однако МЮ имеет опцию продления сотрудничества еще на год и, скорее всего, активирует ее. Далот под руководством Тен Хага закрепился у основе.
Барса летом не сумела пригласить Аспиликуэту и Менье, поэтому взяла дешевого Бельерина, который разочаровал. У Хави есть много вариантов на правый фланг, но все пожарные: Кунде и Араухо нужны в центре защиты, а номинальный хавбек Серхи Роберто не отвечает требованиям.