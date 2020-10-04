"Манчестер Юнайтед проигрывает не так уж и много матчей и пропускает 6 голов, конечно, не каждый день.

Сокрушительная месть Моуринью в видеообзоре матча Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм – 1:6

Историческая победа, но в итоге это три очка, три очень важных очка, потому что дома мы потеряли пять очков.

Мы подготовились очень хорошо тактически и психологически, команда была готова. Настолько готовы, что пенальти на первой минуте и счет 0:1 после него никак не повлияли на команду.

Кто-то может сказать, что это была игра против 10 футболистов течение длительного времени, верно. Но для меня также верно и то, что 11 на 11 мы играли очень хорошо, создавали сопернику огромные проблемы, мы выигрывали 2:1, а они не могли найти способа для сдерживания нашей команды", – цитирует Моуринью BBC.

Напомним, в декабре 2018-го Юнайтед уволил Жозе Моуринью с поста главного тренера.

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