"Манчестер Юнайтед програє не так вже й багато матчів і пропускає 6 голів, звичайно, не кожен день.

Нищівна помста Моурінью у відеоогляді матчу Манчестер Юнайтед – Тоттенхем – 1:6

Історична перемога, але в підсумку це три очки, три дуже важливі очки, тому що вдома ми втратили п'ять очок.

Ми підготувалися дуже добре тактично і психологічно, команда була готова. Настільки готові, що пенальті на першій хвилині і рахунок 0:1 після нього ніяк не вплинули на команду.

Хтось може сказати, що це була гра проти 10 футболістів протягом тривалого часу, що вірно. Але для мене також вірно і те, що 11 на 11 ми грали дуже добре, створювали супернику величезні проблеми, ми вигравали 2:1, а вони не могли знайти способу для стримування нашої команди", – цитує Моурінью BBC.

Нагадаємо, у грудні 2018-го Юнайтед звільнив Жозе Моурінью з посади головного тренера.

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