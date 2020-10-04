Именно та редкая ситуация, где игроки МЮ были рады, что трибуны Олд Траффорд закрыты для болельщиков, и они не видели вживую встречу с Тоттенхэмом.

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Многообещающее начало для манкунианцев после реализованного пенальти от Фернандеша, превратилось в ад еще до перерыва. "Шпоры" отгрузили хозяевам 4 мяча, а рефери удалил Марсьяля.

Во втором тайме подопечные Моуринью довели счет до позорного, отметившись еще дважды. МЮ ответил лишь голом престижа.

Напомним, в декабре 2018-го Юнайтед уволил Жозе Моуринью с поста главного тренера.

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