Новая дата поединка 34-го тура АПЛ между Манчестер Юнайтед и Ливерпулем будет определена позже.

Беспорядки на Олд Траффорд со стороны фанатов Манчестер Юнайтед привели к переносу матча против Ливерпуля, сообщает официальный сайт АПЛ.

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"Безопасность каждого на Олд Траффорд остается чрезвычайно важным. Мы понимаем и уважаем силу чувств, но осуждаем все акты насилия, убытки и преступления, особенно связанные с этим нарушения COVID-19.

Болельщики имеют множество каналов, с помощью которых могут донести свои позиции, но действия меньшинства, которые наблюдаются сегодня, не имеют оправдания. Мы сочувствуем полиции и стюардам, которые имели столкнуться с опасной ситуацией, которой не должно быть места в футболе", – говорится в заявлении лиги.

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