Поединок 34-го тура АПЛ между Манчестер Юнайтед и Ливерпулем оказался в зоне риска из-за акции болельщиков.

Манчестер Юнайтед не смог выехать вовремя из отеля Лоури, поскольку болельщики заблокировали выход из помещения, сообщает Daily Mail.

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Десятки правоохранителей пытались успокоить толпу и позволить игрокам и тренерскому штабу Манчестер Юнайтед попасть в клубный автобус. Добавим, что начало встречи запланировано на 18:30.

Отметим, что фанаты "красных дьяволов" устроили протестную акцию против владельца клуба – семьи Глейзеров.

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