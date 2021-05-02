Манчестер Юнайтед – Ліверпуль: матч офіційно перенесли на невизначений термін
Нова дата поєдинку 34-го туру АПЛ між Манчестер Юнайтед та Ліверпулем буде визначена пізніше.
Заворушення на Олд Траффорд з боку фанатів Манчестер Юнайтед призвели до переносу матчу проти Ліверпуля, повідомляє офіційний сайт АПЛ.
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"Безпека кожного на Олд Траффорд залишається надзвичайно важливим. Ми розуміємо і поважаємо силу почуттів, але засуджуємо всі акти насильства, збитки та злочини, особливо з пов'язаним з цим порушення COVID-19.
Вболівальники мають безліч каналів, за допомогою яких можуть донести свої позиції, але дії меншості, які спостерігаються сьогодні, не мають виправдання. Ми співчуваємо поліції та стюардам, які мали зіткнутися з небезпечною ситуацією, якій не повинно бути місця у футболі", – йдеться у заяві ліги.
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