Манчестер Юнайтед – Ливерпуль: сразу 4 игрока не смогли доиграть первый тайм из-за травм

В матче 27-го тура АПЛ между Манчестер Юнайтед и Ливерпулем тренеры были вынуждены сделать сразу 4 замены из-за травм исполнителей.

Манкунианцы пострадали от потерь более, чем их соперник. Уле Гуннар Сульшер использовал все три замены еще до перерыва.

Манчестер Юнайтед – Ливерпуль: онлайн-трансляция матча АПЛ

Сначала вместо травмированного Андера Эрреры на поле появился Андреас Перейра. Всего через 4 минуты после этого получил повреждение Хуан Мата. Вместо испанца вышел Джесси Лингард, который тоже не смог доиграть даже первый тайм, уступив место на поле Алексис Санчес.

В свою очередь Юрген Клопп сделал лишь одну замену – вместо травмированного Фирмино на поле вышел Даниэль Старридж.

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Заметим, что Маркус Решфорд провел полтайма, заметно хромая, а Эндрю Робертсон неудачно упал после верховой борьбы и некоторое время держался за поврежденную руку. Однако оба смогли остаться в игре.