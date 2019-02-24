Манчестер Юнайтед – Ливерпуль: онлайн-трансляция матча АПЛ

Манчестер Юнайтед принимает Ливерпуль в поединке 27 тура АПЛ. Составы и ссылка на онлайн-трансляцию игры – в этой новости на сайте "Футбол 24".

Матч и онлайн-трансляция Манчестер Юнайтед – Ливерпуль на "Футбол 24" начался в 16:05. Уле Гуннар Сульшер и Юрген Клопп определились со стартовыми составами на поединок 27 тура Премьер-лиги.

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Манчестер Юнайтед – Ливерпуль: стартовые составы команд

Манчестер Юнайтед: Де Хеа – Янг, Смоллинг, Линделёф, Шоу – Эррера, Мактоминай, Погба, Мата – Рашфорд, Лукаку.

Запасные: Ромеро, Байли, Далот, Андреас, Фред, Лингард, Алексис Санчес.

Ливерпуль: Алиссон – Милнер, Матип, ван Дейк, Робертсон – Вейналдум, Хендерсон, Фабиньо – Салах, Мане, Фирмино.

Запасные: Миньоле, Кейта, Старридж, Лаллана, Шакири, Ориджи, Александер-Арнольд.