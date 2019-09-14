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Манчестер Юнайтед – Лестер – 1:0 – видео гола и обзор матча

22:10 22 Читати українською
Манчестер Юнайтед – Лестер – 1:0 – видео гола и обзор матча
Манчестер Юнайтед – Лестер – видео гола и обзор матча / Фото ФК Манчестер Юнайтед

Манчестер Юнайтед минимально переиграл Лестер в рамках 5-го тура АПЛ. Видео гола и обзор матча.

8’ Маркус Рашфорд
 
8’ Маркус Рашфорд

Уже на старте поединка арбитр назначил пенальти в ворота гостей. Выполнять стандарт взялся Маркус Рашфорд и не промазал. Игроки Лестера сразу пытались выровнять положение, но оборона хозяев действовала надежно.

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После перерыва рисунок игры кардинально не изменился. Команды поочередно атаковали ворота друг друга без особого обострения. Финальный свисток зафиксировал минимальную победу манкуниацев.

Очередные три очка помогли МЮ занять 4-е место турнирной таблицы. Лестер – 5-й.

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