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Шедевральный гол и историческое достижение Абрахама в видеообзоре матча Вулверхэмптон – Челси – 2:5

21:49 88 Читати українською
Шедевральный гол и историческое достижение Абрахама в видеообзоре матча Вулверхэмптон – Челси – 2:5
Вулверхэмптон – Челси – видео голов и обзор матча / Фото ФК Челси

Челси оказался сильнее в голевой перестрелке с Вулверхэмптоном в рамках 5-го тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Вулверхэмптон – Челси.

69’ Тамми Абрахам
85’ Патрик Кутроне
 
Фикайо Томори 31’
Тамми Абрахам 34’
Тамми Абрахам 41’
Тамми Абрахам 56’
Мейсон Маунт 90+6’
31’ Фикайо Томори
34’ Тамми Абрахам
41’ Тамми Абрахам
56’ Тамми Абрахам
69’ Тамми Абрахам
85’ Патрик Кутроне
90+6’ Мейсон Маунт

Челси градом голов засыпал хозяев. Лондонцы уходили на перерыв с преимуществом в три мяча, два из которых забил молодой форвард "синих" Тамми Абрахам.

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Во втором тайме Тамми продолжил свою феерию, забив третий гол, но и этого ему оказалось мало. Абрахам отметился и четвертым голом, однако в свои ворота. Стоит отметить, что Тамми стал первым игроком в истории АПЛ, который отметился хет-триком и автоголом в одном матче.

Перед финальным свистком соперники еще раз обменялись голами – 2:5.

Победа зафиксировала Челси на 6-й строчке. Вулверхэмптон – 19-й.

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