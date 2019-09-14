Шедевральный гол и историческое достижение Абрахама в видеообзоре матча Вулверхэмптон – Челси – 2:5

Челси оказался сильнее в голевой перестрелке с Вулверхэмптоном в рамках 5-го тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Вулверхэмптон – Челси.

Челси градом голов засыпал хозяев. Лондонцы уходили на перерыв с преимуществом в три мяча, два из которых забил молодой форвард "синих" Тамми Абрахам.

Челси предложит Абрахаму новый контракт – зарплата форварда может вырасти вдвое

Во втором тайме Тамми продолжил свою феерию, забив третий гол, но и этого ему оказалось мало. Абрахам отметился и четвертым голом, однако в свои ворота. Стоит отметить, что Тамми стал первым игроком в истории АПЛ, который отметился хет-триком и автоголом в одном матче.

Перед финальным свистком соперники еще раз обменялись голами – 2:5.

Победа зафиксировала Челси на 6-й строчке. Вулверхэмптон – 19-й.

Челси разгромил Вулверхэмптон, Тоттенхэм уничтожил Кристал Пэлас: 5-й тур АПЛ, матчи субботы