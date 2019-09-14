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Манчестер Юнайтед – Лестер – 1:0 – відео гола та огляд матчу

22:10 212 Читать на русском
Манчестер Юнайтед – Лестер – 1:0 – відео гола та огляд матчу
Манчестер Юнайтед – Лестер – відео гола та огляд матчу / Фото ФК Манчестер Юнайтед

Манчестер Юнайтед мінімально переграв Лестер в рамках 5-го туру АПЛ. Відео гола та огляд матчу.

8’ Маркус Рашфорд
 
8’ Маркус Рашфорд

Вже на старті поєдинку арбітр призначив пенальті у ворота гостей. Виконувати стандарт взявся Маркус Рашфорд і не схибив. Гравці Лестера одразу намагались вирівняти становище, але оборона господарів діяла надійно.

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Після перерви малюнок гри кардинально не змінився. Команди почергово атакували ворота один одного без особливого загострення. Фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу манкуніаців.

Чергові три очки допомогли МЮ посісти 4-ту сходинку турнірної таблиці. Лестер – 5-й.

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