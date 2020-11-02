"Когда играешь хорошо, думаешь, что можешь снять ногу с педали газа. Но это так не работает. Это была большая игра против хорошей команды, и нужно было быть абсолютно точным во всем.

Манчестер Юнайтед – Арсенал – 0:1 – видео гола и обзор матча

Если ты немного опоздал в борьбу – соперник наступает, а ты фолишь. Мы вели слишком небрежно, много передач пошли не туда, игроки не двигались как надо.

Слишком многое из того, что могло пойти не так, сегодня пошло не так. Сегодня мы не достигли того, на что рассчитывали.

Я просто продолжу работать. Это хорошая команда, которая желает побеждать, двигаться вперед и усердно работать. Сегодня они вернутся домой разочарованными, но я знаю этих ребят, и они соберутся", – цитирует Сульшера BBC Sport.

После 7-ми туров Арсенал расположился на 9-й строчке, Манчестер Юнайтед – 15-й.

Арсенал победил Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд впервые за 14 лет – ужасная серия "красных дьяволов" продолжается