Манчестер Юнайтед принимал Арсенал в 7 туре АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Манчестер Юнайтед – Арсенал.

Соперники провели первый тайм без острых моментов, увереннее на поле выглядел Арсенал.

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После перерыва команды были более активными. Решающим стал момент на 69-й минуте, когда арбитр назначил пенальти в ворота хозяев. 11-метровый реализовал Обамеянг. Финальный свисток зафиксировал минимальную победу "канониров".

После 7-ми туров Арсенал расположился на 9-й строчке, Манчестер Юнайтед – 15-й.

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