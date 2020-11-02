"Коли граєш добре, думаєш, що можеш зняти ногу з педалі газу. Але це так не працює. Це була велика гра проти хорошої команди, і потрібно було бути абсолютно точним у всьому.

Манчестер Юнайтед – Арсенал – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Якщо ти трохи запізнився в боротьбу – суперник наступає, а ти фолиш. Ми поводились занадто недбало, багато передач пішли не туди, гравці не рухались як треба.

Занадто багато з того, що могло піти не так, сьогодні пішло не так. Сьогодні ми не досягли того, на що розраховували.

Я просто продовжу працювати. Це хороша команда, яка бажає перемагати, рухатись вперед і старанно працювати. Сьогодні вони повернуться додому розчарованими, але я знаю цих хлопців, і вони зберуться", – цитує Сульшера BBC Sport.

Після 7-ми турів Арсенал розташувався на 9-й сходинці, Манчестер Юнайтед – 15-й.

Арсенал переміг Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд вперше за 14 років – жахлива серія "червоних дияволів" триває