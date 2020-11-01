Матч и онлайн-трансляция Манчестер Юнайтед – Арсенал стартовал в 18:30 по Киеву. После 6-ти туров обе команды находились за пределами топ-10, хотя "красные дьяволы" имеют игру в запасе. Подопечные Артеты на момент начала игры опережали Юнайтед на 2 пункта.

Посреди недели МЮ и Арсенал сыграли матчи второго тура еврокубков. Манкунианцы в Лиге чемпионов разбили РБ Лейпциг на Олд Траффорд (5:0), а "канониры" победили Дандолк в рамках Лиги Европы.

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Арсенал в рамках АПЛ не побеждал МЮ на Олд Траффорд уже 14 лет – в последний раз лондонцы вывезли из красной части Манчестера 3 очка еще в сентябре 2006-го. Тот матч завершился со счетом 1:0, а единственный гол на последних минутах встречи забил Эммануэль Адебайор.

Манчестер Юнайтед еще не выигрывал дома в текущем чемпионате – поражение от Кристал Пэлас и Тоттенхэма, а также ничья с Челси. Вот и сейчас "красные дьяволы" начали не слишком активно. Правда, и Арсенал не угрожал чужим воротам в первые минуты. Лишь на 14-й Обамеянг немного не дотянулся до мяча после прострела Бельерина справа. Манчестер Юнайтед ответил только на 21-й. Рашфорд классно нашел Гринвуда в штрафной, тот пробил с острого угла – Лено ногами парировал.

Поединок явно не радовал моментами. Обе команды в основном катали мяч в центре поля, взорвавшись лишь под занавес тайма. Классный шанс упустил Ляказетт, который не попал по мячу из пределов штрафной. Правда, стоит отметить Линделёфа, который своим касанием дезориентировал соперника. И тут же "канониры" создали еще один супершанс. Виллиан обыгрался с Обамеянгом и пробил с левой. Де Хеа бессильно провожал мяч взглядом, однако круглый задел перекладину и покинул пределы поля. До перерыва Арсенал имел еще одну возможность забить. Сака выиграл позицию, но его удар головой был немного неточным. На этом первый тайм завершился – гости активизировались хотя бы перед перерывом, а вот команда Сульшера разочаровала.

Похоже, такого же мнения был и наставник манкунианцев. Уже на первых секундах второй половины игры Бруно Фернандеш приложился с дальней дистанции – угловой, который не принес опасности. Гринвуд накрутил двух оппонентов в штрафной Арсенала и откатил на Ван-Биссаку. Мощный прострел защитника заблокировали – еще один угловой. Значительно активнее заиграли "красные дьяволы" после перерыва.

Арсенал отошел после такого штурма и ответил даже опаснее. Рашфорд потерял мяч в центре поля, круглого подхватил Ляказетт, который прошел в штрафную и отдал налево на Обамеянга. Габонец технично крутил в дальний угол, но немного не попал. Пошла открытая игра – Шоу со штрафного навесил на Магуайра, который пробил мимо дальней штанги. Очень близко, но не гол.

Партей мощно проверил бдительность Де Хеа из-за пределов штрафной. По центру, но у испанца возникли определенные проблемы, ведь удар был очень сильным. Элнени подхватил мяч метров в 20-ти от ворот, однако тоже не попал в створ. Перед этим эффектно в подкате сыграл Габриэл, помешав пробить Погба буквально в последний момент.

На 68-й минуте Погба сбил Бельерина в собственном штрафном. Майкл Дин назначил пенальти, который очень уверенно реализовал Обамеянг. Форвард развел мяч и Де Хеа по разным углам. 0:1 – Арсенал повел.

Сульшер бросил в бой ван де Беека и Кавани. Рашфорд мощно приложился из-за пределов штрафной, но попал в Мактоминая. На 85-й минуте "канониров" спасла только стойка после рикошета от Элнени.

В конце концов, Арсенал удержал победный результат, впервые за 14 лет одолев МЮ на Олд Траффорд. Подопечные Микеля Артеты набрали 12 очков и поднялись на 8 место, обойдя Манчестер Сити. "Красные дьяволы" уже в третий раз в сезоне проиграли дома, набрав в 4-х поединках в родных стенах лишь один балл. После 6-ти сыгранных поединков Юнайтед набрал только 7 очков и занимает 15 место.