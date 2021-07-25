Чемпионов Англии подозревают в фальсификации спонсорских соглашений за сезон 2011/12, сообщает Daily Mail.

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Якобы тогда Манчестер Сити получил от компании Etihad 4 млн фунтов, но в своем отчете указал значительно большую сумму – 12 млн. Позже, летом 2014-го, человек, приближенный к клубу, посылал письмо, в котором утверждалось, что 10-летний контракт на 340 млн фунтов на самом деле финансируется через государственные структуры, а не компанией Etihad. Таким образом искусственно "раздувались" заработки "горожан", чтобы соответствовать требованиям финансового фэйр-плей.

Напомним, год назад Манчестер Сити также выдвигали обвинения в нарушении ФФП. Клуб даже дисквалифицировали из ЛЧ на два сезона, однако апелляция позволила изменить наказание на крупный штраф.

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