Чемпіонів Англії підозрюють у фальсифікації спонсорських угод за сезон 2011/12, повідомляє Daily Mail.

Тоттенхем дав "зелене світло" трансферу Кейна в Манчестер Сіті – "містяни" розпрощаються з астрономічною сумою

Нібито тоді Манчестер Сіті отримав від компанії Etihad 4 млн фунтів, але у своєму звіті вказав значно більшу суму – 12 млн. Пізніше, влітку 2014-го, людина, наближена до клубу, надсилала лист, в якому стверджувалося, що 10-річний контракт на 340 млн фунтів насправді фінансується через державні структури, а не компанією Etihad. Таким чином штучно "роздувалися" заробітки "містян", щоб відповідати вимогам фінансового фейр-плей.

Нагадаємо, рік тому Манчестер Сіті також висували звинувачення у порушенні ФФП. Клуб навіть дискваліфікували з ЛЧ на два сезони, однак апеляція дозволила змінити покарання на великий штраф.

10 найдорожчих трансферів за перший місяць міжсезоння – МЮ і Ліверпуль витрусили гаманці в Німеччині