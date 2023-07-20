Манчестер Сити согласовал с Аль-Ахли трансфер вингера Рияда Мареза за 30 миллионов фунтов стерлингов.

Манчестер Сити позволил 32-летнему Марезу не участвовать в предсезонном турне "горожан" в Японии и Южной Корее, и вместо этого заняться своим переходом в Аль-Ахли. Как информирует ВВС, стороны достигли соглашения по поводу трансфера: саудовский клуб заплатит за алжирца 30 млн фунтов стерлингов.

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Согласно Foot Mercato, чемпион Англии и победитель Лиги чемпионов уже нашёл замену своему ветерану. Главный тренер Ман Сити Пеп Гвардиола обратил своё внимание на вингера Барселоны Рафинью, который год назад перебрался в Каталонию из Лидса.

Сообщается, что директор Ман Сити Чики Бегиристайн уже вышел на агента Рафиньи Деку, чтобы согласовать сделку.

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