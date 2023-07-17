Правый защитник Кайл Уокер и вингер Рияд Марез попросили главного тренера Манчестер Сити Пепа Гвардиолу о личной встрече. Как информирует Mundo Deportivo, оба игрока получили заманчивые предложения от других клубов, и перед принятием решений хотят пообщаться с наставником.

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Уокер и Марез в предыдущем сезоне превратились в игроков ротации – оба стали играть гораздо меньше. Защитник имеет на руках предложение от Баварии, а в услугах Мареза заинтересован Аль-Ахли. Очевидно, оба футболиста хотели бы получить от Гвардиолы честные ответы по поводу количества игрового времени в следующем сезоне.

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