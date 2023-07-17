В топ-5 самых дорогих команд не попали Барселона и Челси – 865 и 886,7 млн евро. Интересно, что Михаил Мудрик является пятым самым дорогим игроком лондонцев, уступая Нкунку, Энцо Фернандесу, Рису Джеймсу, Стерлингу и Фофану.

Пятерку открывает Бавария – 894, 5 млн евро, далее идет Реал (990,5 млн евро с Андреем Луниным), а ПСЖ оказался на третьей строчке. Интересно, что Мбаппе оказался дороже всего состава Шахтера (180 млн против 143,45 млн евро). Арсенал занял почетную вторую строчку (Зинченко приложился со своей ценой в 42 млн евро), а Манчестер Сити ожидаемо стал самым дорогим клубом мира. Подробнее смотрите на YouTube-канале "Футбол 24".