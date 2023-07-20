Манчестер Сіті погодив з Аль-Ахлі трансфер вінгера Ріяда Мареза за 30 мільйонів фунтів стерлінгів.

Манчестер Сіті дозволив 32-річному Марезу не брати участь у передсезонному турне "містян" у Японії та Південній Кореї, і замість цього зайнятися своїм переходом до Аль-Ахлі. Як інформує ВВС, сторони досягли угоди щодо трансферу: саудівський клуб заплатить за алжирця 30 млн фунтів стерлінгів.

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Згідно з Foot Mercato, чемпіон Англії і переможець Ліги чемпіонів уже знайшов заміну своєму ветерану. Головний тренер Ман Сіті Пеп Гвардіола звернув свою увагу на вінгера Барселони Рафінью, який рік тому перебрався в Каталонію з Лідса.

Повідомляється, що директор Ман Сіті Чікі Бегірістайн вже вийшов на агента Рафіньї Деку, щоб узгодити угоду.

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