Півзахисник збірної Бразилії та Вест Хема Лукас Пакета не перейде в Манчестер Сіті, оскільки вляпався в гучний скандал.

Через травму Кевіна Де Брюйне "містянам" довелося шукати гравця, який би зміг компенсувати втрату бельгійця. Манчестер Сіті розпочав перемовини з Вест Хемом щодо Лукаса Пакета, і клуби вже майже домовилися про трансфер.

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Як повідомляє Daily mail, бразилець не перейде в команду Пепа Гвардіоли. Футбольна асоціація Англії відкрила розслідування проти Лукаса Пакета щодо ймовірних порушень зі ставками. Деталі справи не розголошується і не відомо, чи вистачить доказів, щоб висунути звинувачення півзахиснику.

Нагадаємо, що Лукас Пакета перебрався у Вест Хем з Ліона у 2022 році за 35 мільйонів євро. Бразилець став справжнім лідером команди Девіда Мойєса та допоміг "молотобійцям" здобути перемогу в Лізі конференцій.

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