Нападающий Беньямин Шешко может задержаться в РБ Лейпциг всего на один сезон.

Топ-клубы Европы выстроились в очередь за 20-летним словенцем, информирует Bild. Речь идет о Барселоне, Милане, Манчестер Сити, Ливерпуле и Арсенале.

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Прошлым летом РБ Лейпциг удалось пригласить Шешко из партнерского Зальцбурга за 24 млн евро. Впрочем, одним из условий трансфера было прописание клаусулы на 50 млн евро. Для ведущих клубов Европы эта сумма не будет заоблачной, когда на кону один из самых перспективных форвардов поколения.

В нынешнем сезоне Шешко отметился 10 голами за 1200 минут на поле. Недавно нападающий РБ Лейпциг был главной угрозой Реалу в матче 1/8 финала ЛЧ, однако Андрей Лунин выиграл все дуэли против Беньямина.

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