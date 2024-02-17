Нападник Беньямін Шешко може затриматися у РБ Лейпциг всього на один сезон.

Топ-клуби Європи вишикувались в чергу за 20-річним словенцем, інформує Bild. Йдеться про Барселону, Мілан, Манчестер Сіті, Ліверпуль та Арсенал.

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Минулого літа РБ Лейпциг вдалося запросити Шешко з партнерського Зальцбурга за 24 млн євро. Втім, однією з умов трансферу було прописання клаусули на 50 млн євро. Для провідних клубів Європи ця сума не буде захмарною, коли на кону один з найперспективніших форвардів покоління.

У нинішньому сезоні Шешко відзначився 10 голами за 1200 хвилин на полі. Нещодавно нападник РБ Лейпциг був головною загрозою Реалу в матчі 1/8 фіналу ЛЧ, однак Андрій Лунін виграв усі дуелі проти Беньяміна.

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