Мудрик и Судаков снова могут оказаться в одном клубе / Сайт Шахтера

На 21-летнего полузащитника претендует не только Ювентус, сообщает TeamTalk.

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Туринцев чаще всех связывали с Судаковым, однако в очереди также стоят несколько грандов АПЛ. Речь идет о Ман Сити, Челси и Арсенале. Михаил Мудрик и Александр Зинченко дали очень хорошую рекомендацию своему земляку. Не прочь пригласить бывшего подопечного и Роберто Де Дзерби, успешно тренирующий Брайтон.

Добавим, что в нынешнем сезоне Судаков провел 8 матчей и оформил 2 гола. Скауты английских клубов якобы приходили оценить хавбека в поединке ЛЧ против Антверпена. Сам Георгий пока сохраняет спокойствие, имея контракт с Шахтером до 2028 года.

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