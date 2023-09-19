– Есть информация, что за вами следит спортивный директор Ювентуса Кристиано Джунтоли. Были ли вообще контакты от клубов с вами или с вашим агентом?

– Я тоже об этом слышал. Но какого-либо подтверждения, заявления или предложения – ничего такого не было. Да, интерес есть, но интерес есть у многих команд. Я на это не обращаю внимания. Сейчас я футболист Шахтера, у меня долгосрочный контракт, и все мои мысли только с "горняками". Сейчас у нас очень хороший отрезок. Я не могу думать о какой-то другой команде, когда нахожусь в Шахтере.

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– Журналист The Athletic после матча сборной против Англии заявил, что вы, вероятно, следующая дорогая продажа Шахтера.

– Видел эту цитату, но не могу это комментировать. Это мнение одного человека. Не знаю, стоит она чего-нибудь или нет. Конечно, мне приятно, но я не обращаю на это внимания. Я работаю дальше, и все, – заверил Судаков в интервью Tribuna.

Напомним, контракт полузащитника с "горняками" действует до лета 2028 года. Transfermarkt оценивает Судакова в 15 млн евро.

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