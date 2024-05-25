Томас Тухель отказал Баварии, потому что уже имеет соглашение с "красными дьяволами", сообщает инсайдер Кристиан Фальк. Руководство мюнхенцев знало об этом, поэтому не пыталось удержать тренера.

Манчестер Юнайтед объявил Тен Хагу вердикт – решение по тренеру было принято уже давно

В последние дни пошла волна слухов об увольнении Эрика Тен Хага. Судьба нидерландца никак не зависит от финала Кубка Англии, в котором МЮ попытается сотворить чудо против Манчестер Сити. Боссы Юнайтед точно будут искать нового тренера.

Тухель провел ужасный сезон с Баварией, не добыв ни одного трофея. 50-летний немец знаком с АПЛ, поскольку ранее тренировал Челси. Под его руководством лондонцы выиграли ЛЧ 2020/21.

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