Манчестер Юнайтед определился со следующим тренером – инсайдер раскрыл подробности
Руководство Манчестер Юнайтед уже подготовило замену для Эрика Тен Хага.
Томас Тухель отказал Баварии, потому что уже имеет соглашение с "красными дьяволами", сообщает инсайдер Кристиан Фальк. Руководство мюнхенцев знало об этом, поэтому не пыталось удержать тренера.
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В последние дни пошла волна слухов об увольнении Эрика Тен Хага. Судьба нидерландца никак не зависит от финала Кубка Англии, в котором МЮ попытается сотворить чудо против Манчестер Сити. Боссы Юнайтед точно будут искать нового тренера.
Тухель провел ужасный сезон с Баварией, не добыв ни одного трофея. 50-летний немец знаком с АПЛ, поскольку ранее тренировал Челси. Под его руководством лондонцы выиграли ЛЧ 2020/21.
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