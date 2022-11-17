Уже несколько дней The Sun публикует части интервью Роналду. Португалец выложил свою точку зрения по поводу текущих проблем клуба и своей карьеры. Манчестер Юнайтед такое поведение не понравилось.

Манчестер Юнайтед нашел звездную замену Роналду – топ-трансфер за 150 млн готовят уже в январе

В интернете стало вирусным видео, как с фасада Олд Траффорд сдирают огромный постер Роналду. Однако связывать это событие с предполагаемыми санкциями клуба не следует. Манчестер Юнайтед заявил, что брендинг стадиона нужно заменить из-за финала чемпионата мира по регби, который состоится в субботу.

В настоящее время португалец находится в расположении своей сборной, которая готовится к ЧМ-2022. Есть вероятность, что за МЮ Роналду больше не сыграет. Клуб попытается избавиться от игрока зимой. В нынешнем сезоне за 16 матчей Криштиану провел на поле всего 1050 минут, за которые забил 3 гола и отдал 2 ассиста.

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