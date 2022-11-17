Ман Юнайтед объяснил, почему постер Роналду убрали с Олд Траффорд – клуб уверяет, что скандальное интервью ни при чем
Нападающий Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду оказался под пристальным наблюдением СМИ.
Уже несколько дней The Sun публикует части интервью Роналду. Португалец выложил свою точку зрения по поводу текущих проблем клуба и своей карьеры. Манчестер Юнайтед такое поведение не понравилось.
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В интернете стало вирусным видео, как с фасада Олд Траффорд сдирают огромный постер Роналду. Однако связывать это событие с предполагаемыми санкциями клуба не следует. Манчестер Юнайтед заявил, что брендинг стадиона нужно заменить из-за финала чемпионата мира по регби, который состоится в субботу.
В настоящее время португалец находится в расположении своей сборной, которая готовится к ЧМ-2022. Есть вероятность, что за МЮ Роналду больше не сыграет. Клуб попытается избавиться от игрока зимой. В нынешнем сезоне за 16 матчей Криштиану провел на поле всего 1050 минут, за которые забил 3 гола и отдал 2 ассиста.
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