Уже кілька днів The Sun публікує частини інтерв'ю Роналду. Португалець виклав свою точку зору щодо поточних проблем клубу та своєї кар'єри. Манчестер Юнайтед така поведінка не сподобалася.

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В інтернеті стало вірусним відео, як із фасаду Олд Траффорд здирають величезний постер Роналду. Проте пов'язувати цю подію з ймовірними санкціями клубу не слід. Манчестер Юнайтед заявив, що брендинг стадіону потрібно замінити через фінал чемпіонату світу з регбі, який відбудеться в суботу.

Наразі португалець перебуває у розташуванні своєї збірної, яка готується до ЧС-2022. Існує ймовірність, що за МЮ Роналду більше не зіграє. Клуб спробує позбутися гравця взимку. У нинішньому сезоні за 16 матчів Кріштіану провів на полі лише 1050 хвилин, за які забив 3 голи та віддав 2 асисти.

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