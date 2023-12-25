Бывший игрок Манчестер Юнайтед Гари Невилл раскритиковал "красных дьяволов" за результаты в 2023 году и высказал свое мнение относительно продажи клуба.

"В 2023 году Манчестер Юнайтед был абсолютным позором. Время для продажи действительно неподходящее, и ни одна действующая организация даже не подумала бы об этом.

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В любом случае всего наилучшего Джиму Рэтклиффу, и я надеюсь, что он каким-то образом сможет найти способ привести клуб в порядок и снова сделать его респектабельным на поле и за его пределами", – написал Невилл в своих соцсетях.

Напомним, что 24 декабря бизнесмен Джим Рэтклифф приобрел 25% акций Манчестер Юнайтед. Сейчас команда находится на восьмом месте с 28 очками.

Гари Невилл выступал за Манчестер Юнайтед почти 20 лет. Он 12 раз становился чемпионом Англии с манкунианцами.

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