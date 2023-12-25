Колишній гравець Манчестер Юнайтед Гарі Невілл розкритикував "червоних дияволів" за результати у 2023 році та висловив свою думку щодо продажу клубу.

"У 2023 році Манчестер Юнайтед був абсолютною ганьбою. Час для продажу дійсно невідповідний, і жодна чинна організація навіть не подумала б про це.

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У будь-якому разі всього найкращого Джиму Реткліффу, і я сподіваюся, що він якимось чином зможе знайти спосіб привести клуб до ладу і знову зробити його респектабельним на полі й за його межами", – написав Невілл у своїх соцмережах.

Нагадаємо, що 24 грудня бізнесмен Джим Реткліфф придбав 25% акцій Манчестер Юнайтед. Наразі команда перебуває на восьмому місці з 28 очками.

Гарі Невілл виступав за Манчестер Юнайтед майже 20 років. Він 12 разів ставав чемпіоном Англії з манкуніанцями.

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