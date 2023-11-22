"С начала войны моя семья разъехалась. Папа, которого зовут так же, как и меня, переехал вместе со мной в Эмполи. Мама Людмила решила остаться в Херсоне. Брат Дмитрий перебрался в Германию и работает там. Моя девушка Анастасия как правило живёт здесь со мной, но сейчас на несколько дней вернулась в Киев к своей семье. Эта поездка заняла 30 часов на автобусе – хорошо, что из Флоренции еженедельно осуществляются такие рейсы. Я не волнуюсь, в Киеве сейчас относительно спокойно.

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Я больше переживаю за маму, которая осталась в Херсоне. Сейчас город обстреливается ежедневно, но разговоров об этом почему-то становится всё меньше... Знаю, что только в Херсоне она может чувствовать себя по-настоящему как дома. У неё есть там друзья, которые помогают. Но когда на улице темнеет, она остаётся одна.

Мой гол в ворота Наполи? Это определённо лучший гол в моей карьере. Мне очень комфортно играть под руководством Аурелио Андреаццоли, мы действуем на поле немного как мой Шахтёр. Я надеюсь, что вернусь в Эмполи на свой прежний уровень и заслужу вызов в сборную Украины, это было бы серьёзным достижением", – цитирует Виктора Gazzetta dello Sport.

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