Матч между Наполи и Эмполи шел к нулевой ничьей, но Коваленко на 90+1 изменил ситуацию в пользу гостей.

Шедевральный гол Коваленко принес Эмполе сенсационную победу над Наполи

Эбуэхи прорвался по правому флангу в штрафную и отдал немного назад на Виктора. Украинец ударом в касание от дальней стойки не оставил шансов Голлини, который не смог дотянуться до мяча.

Этот гол стал победным – Эмполи на выезде удержал победу над Наполи, свою третью в текущем сезоне. Коваленко в целом сыграл за Эмполи в 4 матчах этого сезона, а этот гол стал первым результативным действием.