Коваленко победным суперголом шокировал Наполи – видео взятия ворот и обзор матча
Полузащитник Эмполи Виктор Коваленко эффектным ударом принес победу своей команде над действующим чемпионом. Смотрите видео гола Коваленко и обзор матча Наполи – Эмполи (0:1).
Матч между Наполи и Эмполи шел к нулевой ничьей, но Коваленко на 90+1 изменил ситуацию в пользу гостей.
Шедевральный гол Коваленко принес Эмполе сенсационную победу над Наполи
Эбуэхи прорвался по правому флангу в штрафную и отдал немного назад на Виктора. Украинец ударом в касание от дальней стойки не оставил шансов Голлини, который не смог дотянуться до мяча.
Этот гол стал победным – Эмполи на выезде удержал победу над Наполи, свою третью в текущем сезоне. Коваленко в целом сыграл за Эмполи в 4 матчах этого сезона, а этот гол стал первым результативным действием.