Полузащитник Эмполи Виктор Коваленко довольно неплохо зарабатывает в чемпионате Италии. СМИ раскрыли расходы тосканцев.

Портал Salary Sport рассекретил данные по зарплате Эмполи за 2023 год. В целом фонд оплаты труда тосканцев составляет более 25 миллионов фунтов.

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Согласно источнику, самым высокооплачиваемым игроком в составе Эмполи является Виктор Коваленко. Зарплата украинского полузащитника составляет 2,028 миллиона фунтов в год. Немножко меньше получают защитники Луперто и Исмайли.

Напомним, Коваленко выступает за Эмполи на правах аренды из Аталанты. В текущем сезоне украинец сыграл в четырех матчах и отметился одним забитым голом.

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