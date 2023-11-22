"З початку війни моя сім'я роз'їхалася. Тато, якого звуть так само, як і мене, переїхав разом зі мною в Емполі. Мама Людмила вирішила залишитися в Херсоні. Брат Дмитро перебрався до Німеччини і працює там. Моя дівчина Анастасія зазвичай живе тут зі мною, але зараз на кілька днів повернулася до Києва до своєї родини. Ця поїздка зайняла 30 годин на автобусі – добре, що з Флоренції щотижня здійснюються такі рейси. Я не хвилююся, у Києві зараз відносно спокійно.

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Я більше переживаю за маму, яка залишилася в Херсоні. Зараз місто обстрілюється щодня, але розмов про це чомусь стає все менше... Знаю, що тільки в Херсоні вона може почуватися справді як вдома. У неї є там друзі, які допомагають. Але коли на вулиці темніє, вона залишається сама.

Мій гол у ворота Наполі? Це безперечно найкращий гол у моїй кар'єрі. Мені дуже комфортно грати під керівництвом Ауреліо Андреаццолі, ми діємо на полі трохи як мій Шахтар. Я сподіваюся, що повернуся в Емполі на свій колишній рівень і заслужу виклик до збірної України, це було б серйозним досягненням", – цитує Віктора Gazzetta dello Sport.

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